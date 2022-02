Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et le vice-ministre cubain de la Santé, Luis Fernando Navarro Martinez, ont présidé lundi une réunion consacrée à l'évaluation de la coopération entre l'Algérie et Cuba, lors de laquelle il a été procédé à la réactivation du partenariat bilatéral dans le domaine de la santé après un ralentissement dû à la pandémie de Covid-19.

A cette occasion, le vice-ministre cubain de la Santé a précisé que sa visite en Algérie à la tête d'une importante délégation, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, «offre l'opportunité de promouvoir la coopération bilatérale».

Le responsable cubain a souhaité que cette coopération se renforce davantage et que le partenariat algéro-cubain se développe encore plus, notamment dans la conjoncture sanitaire actuelle pour faire face à la pandémie de Covid-19.

De son côté, M. Benbouzid a salué «le niveau des relations historiques entre l'Algérie et Cuba, qui se sont renforcées au fil du temps pour atteindre, a-t-il dit, le niveau auquel nous aspirons tous». Il s'est également félicité de la coopération «fructueuse et privilégiée» entre les deux pays, qui est marquée, a-t-il ajouté, par «sa dimension historique dans tous les secteurs, notamment celui de la santé, à la faveur de la signature de plusieurs accords, dont l'accord-cadre signé à Alger en 2016 et l'accord relatif aux modalités de mise en œuvre de ce partenariat signé à La Havane en 2018».

Ces accords se rapportent à plusieurs spécialités, dont l'ophtalmologie, la santé de la mère et de l'enfant, l'urologie et l'oncologie.