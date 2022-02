Les éléments de la brigade des Douanes de M’sila sont parvenus en collaboration avec le service territorial de la sécurité interne de l’Armée nationale populaire à saisir plus de 47.000 comprimés psychotropes, a-t-on appris lundi auprès de la Direction régionale des douanes algériennes, située à Setif .

L’opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la fraude et la répression de la criminalité sous toutes les formes, notamment celles portant atteinte à la santé et à la sécurité des citoyens, a permis la saisie de 47.872 comprimés psychotropes minutieusement dissimulés dans un véhicule utilitaire, a précisé à l’APS la sous directrice de l’informatique et de la communication auprès de la Direction régionale des Douanes, l’inspecteur divisionnaire Amel Rahab. L’opération a été réalisée suite à la fouille d’un véhicule utilitaire suspect, lors d’un point de contrôle, permettant de mettre en échec une opération de contrebande de 47.872 comprimés psychotropes dissimulés dans les compartiments du véhicule, selon la même source.

Le mis en cause a été arrêté et présenté devant les instances judiciaires comp étentes, a ajouté la même source, précisant que la quantité de psychotropes saisie et le véhicule utilisé pour la contrebande ont été saisis, tandis que des amendes douanières ont été imposées conformément aux dispositions du Code des Douanes en vigueur.

Les compétences territoriales de la Direction régionale des Douanes de Sétif s’étendent aux wilayas de Bejaia, Jijel, M’sila, Bordj Bou Arreridj et Sétif, rappelle-t-on.