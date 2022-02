Les services des Douanes algériennes ont opéré, en étroite collaboration avec l’Armée nationale populaire (ANP), la saisie de 36.000 comprimés psychotropes et de 7 kg de kif traité à Oran, dans deux opérations distinctes, a-t-on appris lundi dans un communiqué de la direction régionale des douanes d’Oran. Les éléments de la brigade mobile et celle divisionnaire des douanes de Mascara relevant de l’inspection divisionnaire des douanes d’Oran-externe, en collaboration avec des éléments de l’ANP, ont réussi à faire échec à une opération de trafic avec la saisie de 35.918 comprimés psychotropes, dissimulées soigneusement à bord d'un véhicule utilitaire, selon la même source. Dans une seconde opération, des agents de la division mobile de l'Inspection divisionnaire des Douanes d'Oran-externe, en coordination avec des éléments de l'Armée Nationale Populaire, ont saisi 7 kg de kif traité avec l'arrestation de cinq prévenus et la saisie de trois véhicules.