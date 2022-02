Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a présidé, lundi, une rencontre avec les exportateurs et professionnels de la filière des dattes, en prélude à une série de rencontres de concertation avec les producteurs et exportateurs de différentes filières sur lesquelles il compte pour renforcer les exportations hors hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre vient «en exécution de la stratégie du gouvernement visant à promouvoir et soutenir les exportations hors hydrocarbures après que le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations eut tenu une série de rencontres de concertation avec les producteurs et les exportateurs de différentes filières sur lesquelles il compte faire connaître le produit local sur le marché mondial», précise le communiqué.

Il s'agit de l'examen de toutes les préoccupations soulevées par les opérateurs économiques afin d'aplanir les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain.