Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, a décidé de créer des agences de wilaya d'appui et de développement de l'entrepreneuriat dans les nouvelles wilayas afin de faciliter le financement des porteurs de projets, a indiqué un communiqué du ministère.

Il s'agit de la création d'agences de wilaya d'appui et de développement de l'entrepreneuriat dans les wilayas de Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El-Meghaier et El-Menia, a précisé la même source.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du rapprochement de l'administration des citoyens, de la facilitation du financement des porteurs de projets dans toutes les wilayas du pays et de la satisfaction des demandes des citoyens des nouvelles wilayas, a ajouté le communiqué.

M. Diafat a instruit l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) à l'effet de mobiliser tous les moyens matériels et humains nécessaires pour permettre aux nouvelles agences de wilaya d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions possibles, a conclu la même source.