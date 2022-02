Notre organisme est souvent confronté à un excès de radicaux libres. Ce stress, connu pour accélérer le vieillissement, a aussi un impact sur le cholestérol. Conseils pour lutter contre le stress oxydatif par le Dr Michel de Lorgeril, cardiologue et chercheur au CNRS.

Le stress oxydatif (également appelé stress oxydant) est un phénomène physico-chimique que subit notre organisme. Les radicaux libres (des molécules dérivées de l'oxygène) vont "attaquer" les différentes molécules de notre organisme (les lipides, les protéines, les glucides) avec des conséquences sur toutes nos cellules. Certaines cellules de notre organisme permettent de dégrader ces radicaux libres. Mais si l'on en produit trop, notre organisme est dépassé. C'est cela, que l'on appelle le stress oxydatif. Le cholestérol est insoluble dans le sang. Pour se déplacer jusqu'à son organe d'utilisation, il doit être transporté par des protéines qui vont livrer le cholestérol du foie aux cellules (LDL-cholestérol) ou à l'inverse des cellules au foie (HDL-cholestérol).

Or, lorsqu'il y a trop de radicaux libres, ceux-ci attaquent et oxydent les transporteurs LDL-cholestérol. Ces derniers ne peuvent alors plus être reconnus par les récepteurs présents à la surface des cellules utilisatrices de cholestérol. Ils vont donc s'accumuler dans les vaisseaux sanguins. Cela peut entrainer la formation des plaques d'athérome qui gênent la circulation sanguine et provoquent des accidents cardiovasculaires. Le moyen le plus efficace, mais qui n'est pas forcément le plus simple, est de modifier notre alimentation. Ce qui ne veut pas dire opter pour un régime pauvre en cholestérol mais adopter une alimentation équilibrée riche en antioxydants car ceux-ci vont neutraliser les radicaux libres et donc diminuer le stress oxydatif. Un bon exemple à suivre est celui des pays méditerranéens dont l'alimentation apporte les nutriments essentiels pour lutter contre le stress oxydatif. La vitamine C, la vitamine E, le bêta-carotène, les flavonoïdes, les tannins, le cuivre, le zinc, le sélénium, les omega 3 et enfin les polyphénols que l'on trouve dans les fruits et légumes, les huiles de colza et de noix, le poisson gras (bio), le thé vert ou le vin rouge (avec modération !) sont tous de puissants antioxydants.