L’introduction de la culture du Quinoa, comme expérience pilote, dans la région du Tassili N’ajjer a donné des résultats "satisfaisants et encourageants", a-t-on appris jeudi de ses initiateurs.

Lancée sur une superficie de 2.500 m2 au niveau d’une exploitation agricole dans la zone de Sidi-Bouslah (commune d’Illizi), l’expérience a donné des résultats "probants" et devrait donner dans près de deux mois sa première récolte, a affirmé à l’APS Ghrib Bensalah, chargé de la vulgarisation agricole et auteur de l’expérience.

De bons indices ont été ainsi relevés tout au long du cycle de croissance de ce genre cultural, actuellement en phase de floraison et de maturation, grâce aux conditions climatiques et naturelles de la région favorables à la culture du Quinoa, dont la capacité de croissance même dans des conditions rigoureuses est avérée, puisqu’il résiste parfaitement à la sécheresse et est peu exigeant en eau d’irrigation, a-t-il ajouté.