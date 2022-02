La ministre de l’Environnement Samia Moualfi a salué jeudi à Oran le rôle que joue la société civile dans le domaine de l’environnement la considérant comme "un partenaire et un allié".

"Le ministère de l'Environnement, qui a toujours travaillé avec les associations, a renforcé ses relations avec ces dernières suite aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la collaboration avec la société civile",a indiqué Mme. Moualfi lors de la visite d’inspection et de travail du Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement urbain, Abdellah Mendji, en compagnie d’une délégation ministérielle comprenant le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, ainsi que le Président directeur général du groupe Sonelgaz.

La ministre s’est enquise, lors de sa visite, en compagnie de la délégation ministérielle, des travaux d’aménagement et de réhabilitation de Dhayat Morsli, une zone humide située dans la commune d’Es-Sénia, au sud d’Oran, dont le projet a été lancé récemment après déblocage d’une enveloppe financière de l’ordre de 150 millions DA.

Samia Moualfi s’est félicitée du lancement de ce projet qui devra donner un nouveau visage à cette zone humide qui s’étend sur une superficie de 140 hectares et qui peut devenir un espace éco-touristique à ajouter aux autres pôles de loisirs et de détente de la wilaya d’Oran.

Une vaste campagne de nettoiement du Groupement urbain d’Oran est programmée, dont le coup d’envoi sera donné lundi prochain à partir de cette zone humide. Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement urbain a consacré pour cette campagne d’énormes moyens humains et matériels, avec le concours de cinq (5) wilayas limitrophes.

Pour sa part, la directrice de l’environnement de la wilaya, Samira Dahou, a annoncé, dans un exposé présenté à la délégation ministérielle, que le projet de réaménagement de cette zone humide sera scindé en deux parties dont la première cible la réhabilitation de 35 ha pour un enveloppe de 150 millions DA.

S’agissant du financement de la deuxième tranche de ce projet qui s’étale sur 80 ha, il est prévu un montage financier de 620 millions DA avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement urbain.

Mme Dahou a présenté une fiche technique de ce projet dans ses deux tranches portant sur des espaces verts, des passerelles en bois et des espaces de détente et de loisirs.

Elle a évoqué, également, les problèmes auxquels est confronté ce lac, à l’instar du déversement des eaux usées dans trois (3) sites et les rejets anarchiques de déchets inertes.

Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a indiqué que pas moins de 250.000 tonnes de déchets inertes sont jetés dans le lac, soutenant qu’une étude d’aménagement faite confirme la nécessité d’enlever 120.000 tonnes de ces déchets avec la possibilité d’utiliser le restant des quantités dans le revêtement des terrains environnants.

Il a souligné que la réhabilitation de ce lac nécessite l’installation de caméras de surveillance pour éviter les dépôts anarchiques de déchets dans ce site.