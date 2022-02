Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a affirmé, jeudi à Alger, que le Prix international d’Alger de récitation du Coran constituait une "une véritable concrétisation" de l'attachement de la Nation algérienne et islamique à son authenticité et à sa religion ce qui représente, un indice de l'attachement des futures générations au Saint Coran.

Supervisant la 17e édition du Prix international d’Alger de récitation du Coran qui se déroule à Dar El-Iamam à El-Mohamadia (Alger) avec la participation de 48 pays représentant de pays arabo-musulmans, M. Belmahdi a indiqué que "ce prix est une véritable concrétisation de l'attachement de la nation algérienne et musulmane à son authenticité et à notre religion, mais représente également l'attachement des futures générations au Livre Sacré".

S'agissant du nombre des pays participant à cette édition, le ministre a fait état de "48 pays après la validation de la participation de nouveaux pays directement après l'ouverture du concours. Il s'agit des Emirats arabes unis (EAU) et de l'Indonésie", ajoutant que ce chiffes est appelé à augmenter, la participation étant encore ouverte.

Le premier responsable du secteur a affirmé que cet évènement intervenait, aussi pour "valoriser et activer le rôle de la diplomatie algérienne conformément aux orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune".

Il a indiqué que "le contexte historique de cette compétition spirituelle internationale coïncidant avec la commémoration de la journée du Chahid, revêt une autre symbolique, celle de l'attachement au pays et à la religion", ajoutant que "l'Algérie veille à préserver la mémoire de ceux qui ont voué leurs vies à l'indépendance de l'Algérie, en demeurant attaché au Coran".

M. Belmahdi s'est félicité de la grande place vouée au Coran en Algérie et du succès du projet de la Miqraa électronique reliant des étudiants et des récitants de plus de 50 pays, arguant que le niveau de récitation et de psalmodie des adhérents à cette plateforme virtuelle se veut une preuve du succès de ce projet d'investissement dans les jeunes générations, en plus de redorer l'image de l'Algérie à l'international.