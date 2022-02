Le président de l'Union africaine (UA), le Sénégalais Macky Sall, a appelé jeudi les Nations unies à "assumer leur responsabilité" dans la lutte contre le terrorisme en Afrique qui "dépasse le cadre du Sahel".

"Le problème de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme en Afrique dépasse le cadre du Sahel: c'est toute l'Afrique aujourd'hui qui est atteinte", a déclaré M. Sall lors d'une conférence de presse commune avec le président français Emmanuel Macron, au cours de laquelle la France et ses partenaires européens ont officialisé leur retrait militaire du Mali au terme de neuf ans de présence dans la région.

"Les Africains eux-mêmes se sont engagés très sérieusement et nous apprécions naturellement le soutien de l'Europe dans ce combat", a estimé le président sénégalais. "Mais c'est un combat qui va au-delà de l'Europe et il faut que les Nations unies assument leur responsabilité (...) Il appartient au Conseil de sécurité des Nations unies en premier chef de lutter contre l'insécurité et de promouvoir la paix partout dans le monde".

"Parce que lorsqu'il s'est agi de lutter contre le terrorisme ailleurs dans le monde, il a fallu des coalitions globales: il n'y a pas de raison que quand il s'agit de l'Afrique, on en fasse une affaire des Africains et de quelques pays européens ou de l'Europe qui accompagne", a-t-il martelé.

"Il faut un mouvement plus vaste, il faut stabiliser l'Afrique (...) il faut que tout le monde s'y mette!", a-t-il renchéri. "C'est ça que nous attendons de la communauté internationale".