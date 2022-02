L'Agence d'Amélioration et de Développement du Logement (AADL) a signé, jeudi à Alger, une convention avec le Crédit populaire d'Algérie (CPA), en vue d'activer l'opération du e-paiement et permettre de recouvrer les créances des souscripteurs, a indiqué un communiqué du ministère de l'Habiat, de l'Urbanisme et de la Ville.

Cette convention a été signée par le Directeur général de l'AADL, Fayçal Zitouni et le président du conseil d'administration du CPA, Rachid Mohamed Larbi.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a présidé la cérémonie de signature.

L'opération du e-paiement pour recouvrer les créances des souscripteurs débutera dans des cités pilotes et sera ensuite généralisée.