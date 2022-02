Le Président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a présenté, jeudi au Caire (Egypte), les principaux enjeux pour la réalisation de la paix et de la sécurité dans le monde arabe, estimant que la crise engendrée par la pandémie de coronavirus peut constituer "une occasion historique" en vue de relancer l'esprit de solidarité arabe.

"La réalisation de la paix et de la sécurité dans l'espace arabe requiert la poursuite résolue de la lutte contre le terrorisme et ses causes, le tarissement des sources de son financement, la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes, le traitement des questions liées aux changements climatiques et leurs répercussions sur l'environnement et au stress hydrique", a indiqué M. Boughali dans son allocution à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 32e Conférence de l'Union interparlementaire arabe (UIPA).

A cet égard, le Président de l'APN a valorisé le choix du thème de "la solidarité arabe" pour cette conférence, notamment dans un contexte marqué par la propagation de l'épidémie de coronavirus et la poursuite des conflits et des crises, estimant que la crise engendrée par l'épidémie de la Covid-19 peut constituer "une occasion historique en vue de relancer l'esprit de solidarité arabe".

M. Boughali a appelé les pays arabes à "faire face collectivement à cette pandémie, en mettant au point des mécanismes anticipatifs des évènements et en consultant les gens du savoir en vue de protéger l'avenir des peuples et des nations".

Dans le même contexte, le président de l'APN s'est félicité du "mouvement de solidarité lancé par plusieurs Etats arabes, dont l'Algérie, en vue d'acheminer l'aide aux Etats africains et asiatiques impactés par cette pandémie".

Evoquant, par ailleurs, les relations interarabes, M. Boughali a salué les initiatives de réconciliation entre les frères dans les Etats du Golfe, remerciant à cet égard, l'Emir de l'Etat du Koweït et citant l'appui influent du serviteur des deux Lieux-Saints de l'Islam dans la réussite de ces démarches, tout en formant le vœu de voir d'autres initiatives aboutir en vue de résoudre le reste des conflits dans le monde arabe.

Evoquant la question du peuple palestinien, M. Boughali a réitéré l'appel au "soutien du peuple palestinien qui résiste face à l'oppression de l'occupation sioniste, jusqu'à l'établissement de son état indépendant, avec pour capitale El Qods Est".

Le président de l'APN a également appelé les frères palestiniens à "unifier les rangs et à concrétiser le consensus national".

Par ailleurs, il a mis en garde contre "les mensonges diffusés sur internet et les réseaux sociaux qui ciblent la stabilité des sociétés arabes", appelant à "agir pour préserver, notamment la jeunesse arabe, de leurs graves répercussions".

M. Boughali a appelé à "appuyer et à actualiser les institutions vitales dans les pays arabes, étant le fondement de la stabilité et du développement".

Il a mis l'accent sur l'importance du secteur de la technologie et de l'intelligence artificielle, étant le meilleur moyen pour créer une renaissance industrielle.

Rappelant que le sommet arabe se tiendra fin 2022 à Alger, M. Boughali a soutenu que ce sommet marquera une avancée dans la région du Monde arabe pour un meilleur avenir en matière de sécurité, de paix et de développement.