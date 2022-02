Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé qu'il y a «un dégel dans les relations» entre l'Algérie et la France, soulignant que l'Algérie demeurait «une puissance africaine avérée».

S'exprimant lors d'une entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale, diffusée mardi soir par la Télévision nationale, et répondant à une question sur le récent entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, le Président Tebboune a affirmé qu'«il y a un dégel dans les relations avec la France» et que «l'Algérie est un pays incontournable pour l'Afrique et une puissance africaine avérée».

Le chef de l'Etat qui a notamment mis l'accent sur la nécessité d'une «entente» basée sur le respect mutuel, a toutefois relevé qu'il ne pouvait pas «dire plus que cela dans le soucis de ne pas influencer sur le processus électoral en France» qui s'apprête à organiser une élection présidentielle en avril prochain.

«De manière générale, les choses se sont tassées», a-t-il dit, rappelant les résultats «très positifs» ayant couronné la récente réunion tenue à A lger entre une délégation française conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères français avec une délégation conduite également par le SG du MAE algérien.

Le Président Tebboune a indiqué que «les choses commencent à prendre une autre direction», évoquant, à ce propos, le «geste» de Macron qui a rendu hommage aux victimes des manifestations pour la paix et contre l'OAS en Algérie, le 8 février 1962, réprimées dans le sang à la station de métro Charonne à Paris, par le préfet de police, Maurice Papon.