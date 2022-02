Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, mardi soir, que les choses avec le Maroc «n'ont pas changé, depuis le début de la crise, pis elles sont aggravées», relevant que Rabat, soutenu par l'entité sioniste, se sert d’un appareil de propagande et de fake-news contre l'Algérie.

Interrogé sur les relations entre l'Algérie et le Maroc sur fonds de crise entre les deux pays ayant conduit à la rupture des relations diplomatiques, M. Tebboune a déclaré, lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale, que «rien n'a changé, mais au contraire, les choses se sont aggravées». « Actuellement, le Maroc s'appuie sur la propagande et les fake-news avec le soutien d’Israël», a-t-il dit.

Le président de la République a souligné que le citoyen algérien était conscient que «tout ce qui porte atteinte à l'unité nationale et tente d’attaquer l’Armée et tout ce qui vise à inventer des problèmes entre le Président et l'Armée etc.. viennent de l'appareil de propagande mobilisé par le voisin contre l'Algérie, et soutenu par Israël».