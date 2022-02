Un don de livres dans divers domaines a été remis, mercredi au siège du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, au profit de l'Académie diplomatique relevant du ministère mauritanien des Affaires étrangères.

La cérémonie de remise a été supervisée par le Directeur général de l'Agence algérienne de la coopération internationale pour la solidarité et le développement, Boudjemaâ Delmi, en présence du Directeur général chargé des pays arabes, Noureddine Khendoudi, du Directeur général de l'Institut diplomatique et des relations internationales, Atia Salah, de la Directrice générale de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP), ainsi que de l'ambassadeur de la Mauritanie en Algérie, Weddady Ould Sidi Haiba.

Ce don qui a été octroyé par l'Institut diplomatique et l'ANEP, intervient selon le DG de l'Institut, "suite à la visite effectuée par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra en Mauritanie (en septembre 2021), où il a visité l'Académie diplomatique mauritanienne et avait promis d'envoyer un don de livres".

M. Atia a fait part de la joie de l'Institut d'offrir un ensemble de livres à l'Académie diplomatique mauritanienne, à savoir environ 500 exemplaires dans divers domaines, en sciences politiques, sciences internationales, économie, culture et en sociologie".

De son côté, le DG chargé des pays arabes a indiqué que M. Lamamra "a convenu avec son homologue mauritanien d'asseoir une coopération entre l'Institut et l'Académie mauritanienne, d'établir prochainement un jumelage , tout en accompagnant l'académie dans la formation et d'échanger les visites après l'amélioration de la situation sanitaire".

Cette initiative "ne doit pas sortir du cadre des autres domaines de coopération", a précisé M. Khandoudi, rappelant l'approbation par le Conseil des ministres d'un mémorandum d'entente pour la réalisation de la route reliant Tindouf en Algérie et Zouerate en Mauritanie.

Un axe qui établira "un contact commercial et culturel entre Alger et Nouakchott pour s'étendre, par la suite, vers les autres pays de l'Afrique de l'Ouest", a-t-il dit.

Pour sa part, l'ambassadeur mauritanien s'est félicité de "ce don précieux qui constituera une importante source de savoirs pour les diplomates mauritaniens ainsi que pour les pionniers issus des universités et instituts du pays".

Selon le diplomate, la visite du président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en Algérie décembre 2021, "a créé une nouvelle dynamique de coopération entre les deux pays dans divers domaines, dont la formations professionnelle".