Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé mardi que les efforts pour diversifier l'économie nationale et s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures se poursuivaient en dépit de la hausse des cours du pétrole sur les marchés internationaux.

«L’économie nationale est sur la voie de l’augmentation de la production nationale et ne restera pas dépendante des cours du pétrole», a déclaré le président Tebboune lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale. Le chef de l’Etat a mis en garde contre la répétition des expériences du passé lorsque l’économie nationale dépendait des cours du pétrole avant de subir un choc lors de la chute des cours sur les marchés mondiaux.

Les réserves de change ont connu une baisse progressive ces dernières années en raison du recul des cours du baril de pétrole, a indiqué le Président Tebboune qui a rappelé qu’elles (les réserves) sont établies actuellement à 44 milliards de dollars. «Nous n'allons pas lier notre avenir aux cours du pétrole», a affirmé le Président Tebboune, estimant que «la flambée que co nnaissent les marchés pétroliers est conjoncturelle».

Et d'ajouter «Au lieu de se baser sur les hydrocarbures, la stratégie nationale actuelle repose sur le développement des activités créatrices de richesse et l'exploitation des ressources nationales à l'image du fer, le phosphate et l'hydrogène en sus de l'agriculture». Dans ce contexte, le Chef de l'Etat a évoqué la possibilité de recourir à l'endettement pour financer les projets rentables économiquement comme les voies ferrées, les ports et les barrages.

Le Président de la République a mis en avant, au passage, les efforts de l'Etat pour lever les obstacles sur les investissements, relevant que les projets en suspens ayant bénéficié récemment d'autorisation pour la relance les activités permettront la création de 52.000 postes d'emploi.