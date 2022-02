L'ailier international algérien de Manchester City (Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez est revenu sur la large victoire des Citizens, mardi soir en déplacement face aux Portugais du Sporting Lisbonne (5-0), en 1/8es de finale (aller) de la Ligue des champions, tout en évoquant une «dynamique de la confiance».

«Le moment où vous continuez à marquer, à faire des passes décisives, ça vous rend confiant pour le prochain match.

Donc, comme je l'ai dit, c’est la dynamique de la confiance», a réagi le capitaine de l'équipe nationale aux médias, à l'issue de la partie.

Très en verve, Mahrez a ouvert le score à la 7e minute, avant de servir sur un plateau son coéquipier Phil Foden, auteur du deuxième but (32e).

L'actuel leader du championnat anglais est quasiment qualifié pour les quarts de finale.

Le joueur algérien a atteint la barre de 21 buts et 8 passes décisives depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, s'installant confortablement en tête des meilleurs buteurs de son équipe.

Il reste sur une série incroyable de 8 bu ts inscrits lors de ses 8 derniers matchs avec Man City et son 6e en Ligue des champions.

«Je suis ici pour aider l'équipe. Quand je marque, c'est bien, quand je ne marque pas, c'est bien, tant que nous gagnons. Nous prenons match après match. Mais évidemment, c’est un bon résultat pour nous aujourd’hui», a-t-il ajouté. En dépit du score fleuve, Mahrez a refusé de parler d'un «match facile».

«Je ne pense pas que c'était un match facile. Nous avons juste marqué dans les bons moments. C’était clinique et efficace. Et dans ce type de match, cela fait la différence».

Avant d'enchaîner : «Dans quatre jours, nous avons un gros match à domicile contre Tottenham. Nous devons être prêts, et nous penserons à ce match quand il arrivera.

Mais le plus important, c’est que nous avons obtenu ce que nous voulions aujourd’hui et maintenant nous allons à l'hôtel, prendre une douche et nous concentrer sur le prochain match».

Enfin, Mahrez a été interrogé sur la dernière CAN-2021 (reportée à 2022) disputée au Cameroun, qui a vu les «Verts» quitter le tournoi dès le premier tour, non sans donner rendez-vous en mars, à l'occasion de la double confrontation des barrages du Mondial 2022, contre Cameroun.

«Ce n'était pas facile. Quand on gagne, il faut vite passer à autre chose, et quand on perd, il faut aussi pass er à autre chose et ne plus y penser.

On se retrouvera en mars, à nous de faire le boulot», a-t-il conclu.