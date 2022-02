Le ministère de l'Energie et des Mines a annoncé, mardi dans un communiqué, la création d'une commission mixte pour examiner les obstacles entravant les projets de raccordement des exploitations agricoles au réseau d'électricité.

La commission est composée de représentants du ministère de l'Energie et des Mines, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, d'un représentant du procureur de la République, et d'un représentant du Groupe « Sonelgaz». Cette décision est intervenue lors d'une réunion de coordination tenue au siège du ministère de l'Energie et des Mines et qui a regroupé le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, le Secrétaire général de l'instance du médiateur de la République et le P-dg du groupe «Sonelgaz» et des cadres des deux départements . Les obstacles entravant l'avancement des projets de raccordement électrique des exploitations et des périmètres agricoles ont été examinés au cas par cas lors de cette réunion. M. Arkab a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les projets de raccordement électrique des exploitations et des périmètres agricoles, en œuvrant à la levée des blocages qui freinent leur réalisation. Il a également souligné que «ces projets contribueront grandement au développement des régions concernées et à l'amélioration du cadre de vie des populations. Ils permettront également de soutenir la production agricole nationale qui reste un véritable enjeu pour la création de richesses et d'emplois, la réalisation de l'autosuffisance dans plusieurs filières agricoles et la contribution à l'économie nationale hors-hydrocarbures», lit-on dans le communiqué.