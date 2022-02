Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a pris part à la 1e réunion de l'Union des ministres arabes des Wakfs, tenue en marge de la 32e session du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) qui se tient au Caire, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

"M. Belmehdi a pris part à cette 1e réunion de l'Union consacrée à l'examen des principaux objectifs de cette instance, des problèmes mutuels et des domaines de coopération bilatérale entre les ministres arabes des Wakfs, à l'instar de la promotion de la culture des wakfs et son impact au service de la société, en sus d'autres domaines de coopération bilatérale entre les ministères des Wakfs dans le monde arabe et islamique", a précisé le communiqué.

Le ministre s'est entretenu, en marge des travaux de la Conférence, "avec son homologue égyptien, Mohamed Mokhtar Gomaa, et ce, dans le cadre de la consultation et la coopération autour des questions relatives aux affaires religieuses entre les deux pays", a noté la source.

Pour rappel, le Conseil supérieur des affaires islamiques s'étale sur deux jours, à savoir le 12 et 13 février courant, a conclu le communiqué.