Un concours de récitation du Coran sera organisé "en mars prochain" par la Direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Constantine à l’occasion de la célébration de ''Leilat El Isra ouel Mi'raj'' coïncidant avec le 27 rajab, a-t-on appris dimanche auprès de cette institution.

"L’inscription pour participer à ce concours, scindé en trois catégories, est ouverte jusqu’au 28 février en cours pour permettre à un grand nombre de récitants du Saint Coran à y prendre part", a précisé à l’APS le directeur local des affaires religieuses et des wakfs, Belkheir Boudraâ.

Il a relevé également que l’initiative, lancée par le service apprentissage du Coran, formation et culture islamique de la même structure, vise à valoriser et promouvoir la lecture et la mémorisation du Coran. Le concours, a-t-il souligné, cible les jeunes de moins de 15 ans avec comme épreuve la mémorisation de 15 hizb et les femmes avec deux épreuves, la mémorisation de 15 hizb et la mémorisation et le tajwid de 30 hizb.

Aussi, ce concours est ouvert à tous, à travers l’épreuve de mémorisation de l’intégralité du Coran (60 hizb), a d étaillé la même source, indiquant que les épreuves se dérouleront du 1er au 3 mars prochain.

Relevant que la direction des affaires religieuses et des wakfs veille à l’organisation de ce genre de manifestation à l’occasion de divers événements religieux, M. Boudraâ a affirmé que Constantine recèle de jeunes talents en mesure de se distinguer en matière de mémorisation, tajwid et d'exégèse. Par ailleurs, les mêmes services lancent un concours du meilleur exposé sur Leilat El Isra Ouel Mi'raj avec pour objectif, a-t-il soutenu, de faire découvrir aux jeunes cet événement et leur permettre de saisir sa portée.

M. Boudraâ a ajouté que des prix "importants et intéressants" seront attribués aussi bien aux lauréats du concours de mémorisation et de récitation du Coran qu’à ceux concourant pour le meilleur exposé sur Leilat El Isra Ouel Mi'raj lors d’une cérémonie qui sera organisée le 27e jour du mois de Ramadhan.