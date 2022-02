Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle il a ordonné l'arrêt définitif de l'exportation des déchets ferreux, à partir de la fin mars prochain, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président Tebboune a ordonné l'arrêt définitif de l'exportation des déchets ferreux, à partir de la fin mars prochain, et son orientation vers le marché national pour appuyer l'industrie, en attendant la régulation du marché, conformément à une étude approfondie des exportations et des importations dans ce domaine", lit-on dans le communiqué.

Le président de la République a instruit le ministre de l'Industrie d'engager immédiatement un recensement des producteurs dans les wilayas connaissant une importante dynamique industrielle, en coordination avec les walis de la République, et de procéder à un inventaire national de toutes les spécialités, catégories et nature de produits électriques en Algérie, en vue d'interdire l'importation des produits fabriqués localeme nt, et ce en l'espace d'un mois.

Il a souligné également l'impératif de travailler conformément à une politique industrielle, "à même de couvrir les besoins du marché national en premier lieu et de l'exportation en second lieu".

M. Tebboune a mis en avant la nécessité d'assurer une coordination permanente entre les secteurs de l'Industrie, de l'Energie et du Commerce pour élaborer une stratégie nationale intégrée pour la relance de l'industrie électrique, selon le communiqué de la Présidence de la République.