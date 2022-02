Plus de 50 exposants représentant plusieurs secteurs d’activités en rapport avec l’habitat, la construction et les nouvelles technologies prendront part à la 2ème édition du Salon national des constructions modernes et des nouvelles technologies "BUILTEC 2022" devant avoir lieu du 20 au 23 février courant à Constantine, ont annoncé hier les organisateurs.

"La manifestation qui se veut un carrefour d’échanges d’expériences et de réflexions autour de la thématique du bâtiment et les perspectives de sa modernisation en Algérie, au moyen des nouvelles technologies, sera organisée sous le patronage du ministère de la Numérisation et des Statistiques et du wali de Constantine Messaoud Djari", a précisé dans une conférence de presse Seif Eddine Salhi, directeur de la Société "Media Smart", initiatrice de l’évènement.

Placé sous le slogan "La technologie au service de la construction", le Salon national "Builtec 2022", destiné principalement aux professionnels des travaux publics, du bâtiment et des énergies renouvelables, vise à "an crer l’esprit d’innovation dans ces secteurs clés pour être au diapason des évolutions mondiales réalisées en la matière et à répondre également aux exigences de la vie moderne", a indiqué à la presse l'intervenant.

L’évènement verra la participation d’acteurs de différents secteurs d’activités comme ceux des matériaux de construction, la voirie et réseaux divers, les équipements et l’outillage, le matériel de sécurité et autres services en rapport avec la promotion immobilière, les laboratoires d’essais et de contrôle, ainsi que la maîtrise d’ouvrages professionnels, entres autres.

Selon Abdelkrim Langar, cadre au sein de la Société "Media Smart", des professionnels du bâtiment venus des quatre coins du pays, des représentants du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), de l’université Constantine-3 et du Conseil national de l'ordre des architectes (CNOA), prendront part au Salon auquel plus de 5.000 visiteurs sont attendus, selon les prévisions arrêtées par la Société organisatrice.

L’évènement sera marqué par des séances techniques encadrées par des experts du domaine du bâtiment qui développeront les aspects liés à l’utilisation de la technologie dans la construction, en plus de conférences sur l’utilisation des techniques numériques dans la préservation du patrimoine (cas d’expériences réalisées par des universitaires via la technique 3D sur le site de Djemila à Sétif), a ajouté l’intervenant.

Une exposition sur la ville intelligente (cas de la ville de Sidi Abdellah, première ville intelligente en Algérie) est également au menu de cette manifestation, a fait savoir M. Langar qui a affirmé que la Société "Medi Smart" s’emploie à contribuer à l’essor des entreprises et des acteurs du bâtiment à travers la facilitation des contacts en vue de nouer des partenariats mutuellement fructueux.

Des solutions pour une maison intelligente et autres solutions pour des constructions adaptées au mode de vie des nomades, seront présentées également au cours du Salon qui sera mis à profit pour présenter la solution du béton lumineux pour un cadre de vie moderne, a-t-il souligné.

Au terme de la conférence de presse, une convention de partenariat a été signée entre "Media Smart" et la Société d’exposition internationale Gabes de Tunisie.

Cette convention vise la mise en place d’une plateforme économique commune permettant d'investir le marché africain et le développement de l’industrie des expositions dans les pays du Maghreb, selon le président-directeur général du partenaire tunisien, Zoheir Benatmane, qui s’exprimait en visioconférence.