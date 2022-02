Pas moins de sept (7) établissements de santé sont retenus par le secteur de la santé dans la wilaya d'Oran, pour la prise en charge du volet sanitaire des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, prévus du 25 juin au 5 juillet prochains, a-t-on appris jeudi de la direction de la santé et de la population (DSP).

"Nous avons désigné l'Etablissement hôspitalo-universitaire (EHU) "1er novembre 1954" d’Oran, l'hôpital régional de police, en raison de leur proximité du complexe sportif de Belgaïd, lieu de déroulement de la majorité des compétitions, en plus du CHU d'Oran "Dr Benzerdjeb", a précisé, à l'APS, le chargé de communication à la DSP, Youcef Boukhari.

Aussi, il a été décidé d'intégrer la Clinique spécialisée en orthopédie et rééducation des victimes d'accidents du travail (CSORVAT) dans la prise en charge du volet sanitaire de ces jeux pour tout ce qui est relatif aux blessures et accidents d'ordre orthopédique.

Pour les disciplines en mer devant se dérouler à Ain El Turck et Mers El Hadjadj, les établissements de santé "Medjeber Tami (Ain El Turck) et hôpital d’El Mohgoun ont été désignés par la DSP pour prendre en charge les besoins en matière de prise en charge sanitaire des athlètes. Une nouvelle polyclinique au niveau du village méditerranéen où devront séjourner les athlètes, a été également équipée et son staff désigné, a fait savoir Dr Boukhari, déclarant "tout ce qui concerne le volet logistique a été achevé et approuvé par le comité des jeux".