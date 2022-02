Les ministres de l'Agriculture et les délégués des pays de la région Proche-Orient et l'Afrique du Nord se sont engagés à œuvrer à la transformation des systèmes agroalimentaires, et à favoriser un développement rural inclusif vers une agriculture durable, a indiqué la FAO sur son site web.

Ces engagements constituent le noyau de la déclaration ministérielle adoptée à l'issue de la trente- sixième session de la Conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour le Proche -Orient. Les ministres ont souscris au Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO et ont adopté les quatre priorités régionales relevant du programme de travail de l'organisation pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Ces quatre priorités régionales mettent l'accent sur la création de chaînes de valeur inclusives et d'emplois pour les jeunes ruraux, la promotion de la sécurité alimentaire et l'application de pratiques agricoles plus vertes au service de la durabilité environnementale ainsi que le renforcement de la résilience face aux chocs et aux stress multiples.

«Pour que la redynamisation de votre région soit une réussite, les systèmes agroalimentaires doivent en être le moteur» a déclaré le Directeur général de la FAO. Il a souligné l'importance de prêter un appui aux agriculteurs, aux moyens d'investissements, d'innovation et de technologies . La session de la Conférence régionale comprenait une série de tables rondes ministérielles sur la sécurité alimentaires, le renforcement de la résilience des populations rurales en vue d'améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie.