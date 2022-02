Une équipe de professeurs de l'Université "Ali Lounici" d’El Affroune (Blida)

Dans le cadre du projet "Inside", s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat avec l'Union européenne, et enregistrant la participation de quatre (4) universités algériennes et six (6) étrangères, une équipe de professeurs de l'Université de Blida 2 a bénéficié d'une session de formation en ligne, de 12 jours, avec un encadrement assuré par des professeurs étrangers spécialisés dans les technologies de la communication avec les étudiants aux besoins spécifiques, est-il signalé dans le communiqué.

Les participants à cette session de formation, qui sera suivie d’autres stages, à l'avenir, selon la même source, ont abordé l'ensemble des technologies et des équipements modernes destinés aux étudiants aux besoins spécifiques, pour faciliter la communication avec cette catégorie sociale et lui permettre d'assimiler facil ement les cours.

Lors de l’accueil de l'équipe de formation, en présence des membres du bureau de wilaya de l'Association des personnes aux besoins spécifiques, le recteur de l'Université, Pr .Khaled Ramoul s’est félicité de ce projet qui " va contribuer à l’amélioration de la formation de cette catégorie conformément aux normes mondiales ", soulignant la " nécessité de recenser le nombre d'étudiants aux besoins spécifiques, qui poursuivent leurs études au niveau de cette université, aux fins d’aménager les installations et équipements de l’Université de manière à leur permettre de se déplacer, en toute aisance", a-t-il affirmé.

M.RamoulI a, également, appelé l'équipe de formation à œuvrer " à trouver un moyen de former d’autres formateurs spécialisés au sein de l'Université, afin d'élargir l'expérience acquise ", a-t-il souligné.