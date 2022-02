Une série de mesures visant à valoriser le rendement des structures de santé et à les organiser de manière à améliorer les prestations sanitaires a été prise au cours d'une rencontre entre le wali de Tipasa et les directeurs locaux des établissements sanitaires, a-t-on appris jeudi auprès de la wilaya.

Ces mesures, destinées à améliorer les prestations sanitaires dans les établissements et structures de santé par la valorisation de la performance des ressources humaines et la réorganisation du travail au sein des structures hospitalières, ont été prises à l'issue d'une réunion tenue, courant de cette semaine, sous la présidence du wali de Tipasa et ayant regroupé des directeurs des établissements de santé de la wilaya. Il s'agit, a indiqué le wali, de remédier impérativement à certaines insuffisances constatées dans l'ensemble des structures sanitaires, notamment au niveau des urgences médicales et des établissements Mère-enfant, tout en donnant des instructions fermes pour l'ouverture de toutes les structures sanitaires inexploitées dans le but d'élargir la carte sanitaire de la wilaya. Il a été également décidé de revoir l'organisation des programmes de permanence dans les hôpitaux pour les adapter aux besoins des citoyens et au flux des malades, tout en œuvrant à l'amélioration de la couverture sanitaire dans les zones reculées et le renforcement du personnel paramédical exerçant dans les structures de ces régions.

Les mesures ayant couronné cette réunion, tenue dans le cadre du suivi, par le wali, de l'activité de certains secteurs, portent, par ailleurs, sur l'implication des services de santé dans la relance des projets de réalisation ou d’aménagement et dans la réhabilitation des salles de soins, en renforçant les mécanismes de coordination dans une démarche d'anticipation visant à préparer, à l'avance, la couverture médicale et paramédicale nécessaire à la mise en exploitation de ces structures. Il a, également, été convenu d'accélérer le processus de réparation des matériels et équipements médicaux en panne.

A propos des efforts déployés pour faire face à la propagation de la Covid-19, il a été souligné durant la rencontre la nécessité d'intensifier les campagnes de vaccination dans les régions enregistrant un faible taux de vaccination, notamment au niveau des places publiques et des lieux fréquentés par les citoyens. Les services de la wilaya ont rappelé, à l’occ asion, la série de mesures préventives prises précédemment par la commission chargée du suivi de l'épidémie du Coronavirus, après avoir constaté une évolution de la situation épidémiologique dans la wilaya.

Il s’agit, notamment, du prolongement de 10 jours supplémentaires, à compter du 5 février courant, des mesures préventives, dont la fermeture des salles des fêtes, l’interdiction des réunions publiques, des rencontres et des fêtes (de circoncisions et mariages) et l'obligation du port du masque de protection dans toutes les administrations, établissements publics, rues, espaces commerciaux et dans les moyens de transport.