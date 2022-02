Les participants au colloque national sur "les stratégies de communication des médias algériens à l 'ère de la pandémie du Coronavirus", ont souligné, samedi à Oran, la responsabilité des médias dans la réfutation des "informations mensongères" sur la pandémie du Covid-19. Les intervenants à cette rencontre, organisé selon la technique de visioconférence par le laboratoire d’analyse et de conception des modèles médiatiques en histoire, économie, la sociologie et la politique de l’université Oran 1 "Ahmed Ben Bella", ont indiqué que la responsabilité incombe aux médias, aux journalistes professionnels pour faire face aux "informations mensongères" sur la pandémie, à travers l’intensification de la publication des vérités sur les différents aspects de la pandémie, en plus d'œuvrer à rétablir la confiance entre les tenants de la communication et le public, notamment à travers les réseaux sociaux. Dans son intervention, le responsable du colloque, le professeur Badreddine Merzougui a évoqué l'impact négatif des fausses informations sur la société, notant que "ceux qui s'intéressent aux affaires publiques ont détecté la publication d’informations et de commentaires incomplets et déformés, directement ou indirectement liés à la pandémie au niveau de l'espace public ou virtuel, qui ont provoqué des déséquilibres dans le processus de gestion de crise sur les plans qualitatif et quantitatif. A ce propos, il a relevé que depuis le début de cette crise sanitaire, certains organes de communication traditionnels et électroniques se sont empressés de "publier des informations sur l'épuisement des stocks de certains produits ou sur la mort de personnes dans des circonstances mystérieuses après avoir reçu le vaccin contre Covid, semant la panique et la méfiance parmi les franges de la société et entraînant le non-respect généralisé des mesures préventives". Pour sa part, le Dr Maarouf Houari de l'université "Ahmed Zabana" de Relizane est intervenu sur les effets psychologiques et sociaux de la pandémie du Coronavirus sur les travailleurs du secteur de la santé, notant qu'en vertu de la nature de la profession et du contact des médecins avec les patients, cela conduit nécessairement à la création d'un climat de travail caractérisé par la peur de l'infection ou ce que l'on appelle la "phobie du Covid", ce qui a des effets négatifs sur les plans psychologique et social des différents personnels médicaux œuvrant dans les services Covid.

Le même chercheur a noté que de nombreuses études locales et étrangères ont confirmé l'impact de la pandémie sur l'apparition de symptômes de certaines manifestations pathologiques, telles que l'anxiété, la peur et les signes de dépression. Les participants ont traité dans leurs interventions des schémas de communication en temps de crise, des fausses nouvelles et des moyens de les affronter, des effets sociaux et psychologiques de la pandémie de Coronavirus et de l'importance de la sensibilisation pour l'environnement. A l'issue du colloque, les participants ont recommandé de lutter contre les fausses informations, en particulier de sources médicales étrangères et de formuler une stratégie générale pour activer la prise de conscience sociale des risques d'information et de sources étrangères de documentation liées à la pandémie. Le colloque a appelé à l'intensification des campagnes de sensibilisation sur l'importance de la vaccination contre Covid-19 et à organiser sur les radios locales une série de tables rondes sur la pandémie avec des universitaires spécialisés.