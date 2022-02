Les équipes chargées de contrôler l'approvisionnement continu des pharmacies d'officine en produits pharmaceutiques inscrits au protocole thérapeutique Covid-19, ont constaté un «meilleur respect» des dispositions en vigueur de la part des distributeurs, lors d'une série d'opérations d'inspection menées du 5 au 10 février à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué samedi le ministère de l'Industrie pharmaceutique dans un communiqué.

Les équipes d'inspection relevant de l'Inspection générale du ministère de l'Industrie pharmaceutique et celles relevant des brigades mixtes entre le ministère du Commerce et celui de l'Industrie pharmaceutique «ont effectué durant la période allant du 5 au 10 février 2022, trente (30) opérations d'inspection diligentées en direction des établissements pharmaceutiques de distribution dans les wilaya d'Alger, de Constantine, d'Oran, Chlef, Relizane, Mostaganem et Tlemcen», a précisé le communiqué.

«Les équipes d'inspection ont constaté, avec satisfaction, un meilleur respect des dispositions de la réquisition du 18 janvier 2022», visant notamment à mettre toutes les quantités disponibles de ces médicaments sur le Marché, ainsi que de «l'approvisionnement continu des pharmacies d'officine des médicaments inscrits au protocole thérapeutique Covid-19», a souligné le ministère. Toutefois, «deux (2) mises en demeure ont été adressées à deux établissements pharmaceutiques de production à la demande de la direction de la veille stratégique pour non-respect de l'obligation de communiquer les programmes prévisionnels de livraison», lit-on dans le communiqué.

Enfin, le ministère a rappelé que «les campagnes d'inspection ne sont pas conjoncturelles mais vont se pérenniser au-delà des réquisitions concernant les produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement de la covid-19».

Les inspections vont continuer notamment pour «le traitement des plaintes et signalement des pharmaciens d'officine victimes de pratiques commerciales illégales sur la boite mail: requetemedic@miph.gov.dz», a ajouté la même source.