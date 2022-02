Le rapport des Assises nationales de la Refondation (ANR) organisées récemment au Mali a été remis au président de la Transition, Assimi Goïta, qui a annoncé la mise en place d'«un comité national de suivi-évaluation» pour la mise en œuvre des recommandations des discussions, ont rapporté dimanche des médias locaux.

Le rapport a été remis au président de la Transition, par le président du Panel des hautes personnalités, Zeïni Moulaye. Au cours d'une cérémonie organisée vendredi, à l'occasion, le chef de l'Etat a rappelé que «les Assises nationales de la refondation avaient été rendues indispensables en raison de la faillite de la gouvernance (au Mali)». Assimi Goïta a ajouté qu'«il était apparu clairement que c'est le logiciel même du système de gouvernance de l'Etat qu'il fallait changer. La mobilisation des Maliennes et des Maliens lors des Assises a montré à suffisance l'urgence et la nécessité d'un tel projet».

Le président de la Transition a annoncé par la même, la mise en place d'un cadre institutionnel à travers «un comité national de suivi-éva luation» pour la mise en œuvre des recommandations des ANR, une suggestion proposée dans le rapport, selon Moulaye.

S'agissant du rapport, «il comporte, outre le contexte et les justifications des ANR, les objectifs et les résultats attendus, la manière dont l'évènement a été organisé sur le terrain, de la base au sommet». Avant de procéder à la remise du document, Moulaye a souligné que «ce rapport fait une fine analyse statistique et qualitative des données recueillies sur le terrain et livre des recommandations qui sont la quintessence de tout le processus des ANR».