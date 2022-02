Le gouvernement libyen a démenti samedi les informations selon lesquelles certains ministres auraient démissionné, confirmant que le gouvernement travaille normalement.

«Le gouvernement d'union nationale fait face à une série d'informations trompeuses et fausses, y compris certains faux documents publiés sur les réseaux sociaux concernant la démission de certains ministres», a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mohammad Hamuda, dans un communiqué. «Tous les ministres continuent à travailler normalement et sont présents dans leurs bureaux respectifs», a ajouté le porte-parole.

Au cours des deux derniers jours, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux concernant la démission de certains ministres du gouvernement, dont la ministre des Affaires étrangères Najla Mangoush. Jeudi, la Chambre des représentants (parlement) a voté à l'unanimité pour Fathi Bashagha, l'ancien ministre de l'Intérieur, comme nouveau Premier ministre libyen, en remplacement d'Abdul-Hamid Dbeibah. Après le vote, M. Bashagha s'est dit «confiant» que le gouvernement de M. Dbeibah transmettra le pouvo ir et adhérera à la voie démocratique. Toutefois, M. Dbeibah a confirmé que son gouvernement restera en place jusqu'à la tenue d'élections et qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un gouvernement élu. Le parlement libyen a retiré sa confiance au gouvernement de M. Dbeibah en septembre dernier et l'a maintenu en tant que gouvernement intérimaire. Le gouvernement d'unité nationale a été nommé par le Forum de dialogue politique libyen parrainé par les Nations Unies en février 2021, mettant fin à des années de division politique dans ce pays.

Les élections générales en Libye étaient prévues pour le 24 décembre de l'année dernière, mais elles ont été reportées indéfiniment pour des raisons techniques et juridiques, selon la Haute Commission électorale nationale.