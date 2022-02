Un responsable du ministère soudanais des Affaires étrangères a déclaré que l'Union africaine a exprimé samedi son soutien à un règlement politique de la crise que traverse actuellement le pays.

Hassan Abdul-Salam Omer, directeur général des affaires africaines au ministère soudanais des Affaires étrangères, a fait ces remarques aux journalistes lors d'un point de presse consacré à la rencontre entre Ali Al-Sadiq, le ministre des Affaires étrangères par intérim, et Bankole Adeoye, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité (AU-PAPS), dans la capitale soudanaise Khartoum.La rencontre a permis de passer en revue les efforts de l'Union africaine pour aider les parties soudanaises à parvenir à un consensus national soutenant la transformation démocratique à laquelle le pays aspire, a déclaré M. Omer, notant que le ministre soudanais des Affaires étrangères par intérim a informé les visiteurs de l'Union africaine des efforts du gouvernement pour mener un dialogue national global, afin de mettre fin à la crise actuelle sans exclure les part ies concernées. La délégation de l'Union africaine est arrivée à Khartoum plus tôt dans la journée pour écouter les préoccupations de toutes les parties et les aider à trouver des solutions susceptibles de garantir la paix, l'unité et la stabilité au Soudan, a de son côté indiqué M. Adeoye dans un communiqué, ajoutant que «les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes». Depuis près de deux mois, la capitale soudanaise Khartoum et d'autres villes sont en proie à des manifestations de masse réclamant un régime civil. Le Soudan traverse une crise politique après que le commandant général des Forces armées soudanaises Abdel Fattah Al-Burhan a déclaré l'état d'urgence le 25 octobre 2021 et dissous le Conseil souverain et le gouvernement.