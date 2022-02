Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu dimanche le vice-ministre des Affaires étrangères du Honduras, Torres Zelaya Gerardo, qui effectue une visite en République arabe sahraouie démocratique (RASD). A l'occasion de cette audience, M. Gerardo a déclaré que "le gouvernement de la présidente du Honduras Xiomara Castro réaffirme à travers cette visite la reconnaissance de la RASD et entend l'approfondir et la renforcer avec un agenda concret entre les peuples".

Le responsable hondurien a considéré que la visite en République sahraouie, membre fondateur de l'Union africaine (UA) et reconnue par le Honduras depuis novembre 1989, constituait "un acte de réciprocité à la récente visite au Honduras, le 27 janvier, du ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salem Ould-Salek pour participer à la cérémonie de prestation de serment de la présidente Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya. Et par conséquent, cela fait partie de l'amitié, de la solidarité entre nos peuples et gouvernements". Pour le représentant de la diploma tie hondurienne, "cette première visite en République sahraouie et dans les autres pays frères de l'Union africaine est conforme à la politique étrangère du nouveau gouvernement (du Honduras) qui vise à construire une politique de relations internationales souveraine, multilatérale, complémentaire et solidaire avec les citoyens centraméricains et latino-américains". Le Honduras, par la voix de son vice-ministre des Affaires étrangères, s'engage à "œuvrer pour l'approfondissement des relations multilatérales entre l'Union africaine et le Système d'intégration centraméricain (SICA), la Communauté des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) et tous les espaces régionaux dont nous faisons partie, en tant que peuple et Etat du Honduras".