Une brigade de police urbaine et de protection de l’environnement vient d’être créée dans la circonscription administrative Ali Mendjeli (wilaya de Constantine), a indiqué samedi la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Constantine.

La brigade de police aura pour mission de prévenir des agressions ciblant les aspects urbains et environnementaux de cette ville et traiter toutes les atteintes à l’environnement et au cadre de vie, a précisé la même source, soulignant que l’opération s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des services de la police.

La création de cette brigade a été décidée suite à l’évolution démographique et urbaine que connaît la circonscription administrative Ali Mendjeli qui compte plus de 20 unités de voisinage (UV), des extensions et plus de 250.000 âmes, a fait savoir la même source, ajoutant que la nouvelle brigade de police urbaine et de l’environnement a été implantée au niveau de l’UV 14.

Selon la même source, des policiers relevant de la sûreté de daïra d’Ali Mendjeli ont été formés à cet effet et seront chargés de la gestion de cette brigade qui se veut un outil de lutte contre les aspects négatifs ciblant les quartiers de cette circonscription administrative.

La communication et la sensibilisation seront le cheval de bataille de cette brigade qui veillera à la propreté urbaine, au respect des infrastructures publiques et à la protection de l’environnement, a-t-on ajouté.