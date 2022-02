Des chercheurs du CNRS et de l'Institut Pasteur ont découvert comment les bactéries du genre Streptococcus arrivent à échapper au système immunitaire pour conserver leur capacité de colonisation des tissus.

Une septicémie est une infection généralisée de l'organisme provoquée par le développement de bactéries qui vont se multiplier et progressivement se propager dans tous les tissus. Lorsqu'un malade a des défenses immunitaires affaiblies, la septicémie peut rapidement évoluer vers un choc septique (une forme très grave de défaillance circulatoire) et la mort du patient.

Une équipe composée de chercheurs de l'Institut Pasteur, du CNRS, et de l'université Paris Diderot, vient d'identifier le mécanisme qui permet aux bactéries pathogènes de minimiser leur exposition au système immunitaire et de conserver leur capacité de coloniser les tissus.

Pour leurs travaux, les chercheurs ont travaillé sur Streptococcus gallolyticus, une bactérie de la flore intestinale présente chez environ 10% de la population humaine, responsable d'endocardites et de septicémies chez les personnes âgées.

Ils ont découvert et caractérisé le mécanisme de régulation qui lui permet de minimiser son exposition au système immunitaire, et donc de disséminer dans la circulation sanguine et ainsi de conserver des capacités optimales pour la colonisation des tissus. Ces travaux ont ainsi mis en avant une nouvelle cible thérapeutique pour lutter contre les infections par les bactéries pathogènes du genre Streptococcus.