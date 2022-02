Pour détecter de manière précoce la septicémie, des chercheurs chinois ont mis au point un test qui reconnait 10 des agents pathogènes bactériens les plus fréquemment retrouvés dans cette infection.

Un test capable de diagnostiquer de manière rapide et fiable la septicémie, une complication infectieuse potentiellement mortelle, a été mis au point par des chercheurs chinois, selon les résultats d'une étude publiée dans le Journal of Clinical Laboratory Analysis. Une septicémie est une infection généralisée de l'organisme provoquée par le développement de germes (comme, par exemple, le staphylocoque doré) qui vont se multiplier et progressivement se propager dans tout l'organisme.

Le diagnostic rapide de la septicémie chez les patients hospitalisés est crucial car, dans les cas graves, il y a une diminution moyenne de 7,6% du taux de survie par heure sans traitement antimicrobien efficace. L'identification précoce d'un agent pathogène augmente la chance de cibler l'agent correct et peut éviter l'utilisation abusive d'antibiotiques.

TROUVER LE BON AGENT PATHOGÈNE ET TRAITER AU PLUS VITE LA SEPTICÉMIE

Les chercheurs de l'Hôpital de Zhejiang (Chine) ont mis au point un système de détection par PCR (Polymerase Chain Reaction), le « TaqMan Multiplex Real-Time PCR » qui est capable de détecter rapidement à partir d'échantillons de sang, 10 des agents pathogènes bactériens les plus fréquemment retrouvés dans les septicémies.

Ce système reconnait les fragments d'ADN résiduels de la bactérie même si entre temps la charge bactérienne a été éliminée par le traitement ou le système immunitaire.

" Nous spéculons que les fragments d'ADN résiduels de la bactérie pourraient être détectés par ce système même s'ils ont été détruits par des médicaments antibactériens ou le système immunitaire » a déclaré le Dr Bing Zhang, auteur principal de l'étude.