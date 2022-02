Le ministère de l'Agriculture et du développement rural a annoncé, samedi dans un communiqué, qu'une superficie de plus de 14.000 hectares de production de pomme de terre est prête à être récoltée au niveau de la wilaya de Oued Souf, correspondant à une production de plus de 400.000 tonnes.

"Cette superficie est contrôlée sur le terrain par les représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, correspondant à une production de plus de 400.000 tonnes et non 10.000 tonnes comme annoncé par certains médias", souligne le communiqué.

Cette production "permet d'approvisionner le marché en quantité largement suffisante pour couvrir les besoins".

Le ministère a, par ailleurs, souligné que "les efforts des agriculteurs sont salués par les autorités", expliquant que "toute forme de spéculation sera contrée par les services habilités chargés du contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché".