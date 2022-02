Le ministre libyen du Pétrole et du Gaz, Mohamed Aoun, a souligné l'importance d’une reprise rapide de l’activité de Sonatrach en Libye à la faveur de l’accord signé en ce sens jeudi entre le Groupe et la National oil corporation (Noc).

Dans un entretien à l’agence de presse russe Sputnik, publié jeudi, M. Aoun a affirmé que le retour de Sonatrach en Libye pour la reprise de son activité est nécessaire, précisant que le groupe pétrolier algérien dispose de champs d'exploration dans l'ouest libyen où il a réalisé des forages. Dans ce contexte, le ministre libyen a souligné "l’importance d’une reprise rapide de l’activité de la compagnie algérienne en Libye". Le Groupe Sonatrach a signé, jeudi à Tripoli, un protocole d'accord avec la National oil corporation, prévoyant la reprise de ses activités en Libye, suspendues depuis le début de la crise dans ce pays en 2011.

L’accord a été signé par le PDG du groupe, Toufik Hakkar, et le président du Conseil d'administration de la Noc, Mustafa Sanalla, en présence de cadres des deux compagnies. Le ministre libyen a, par ailleurs, indiqué que son pays comptait porter le volume de sa production à environ 1,5 million de barils par jour en 2022-2023. "L'objectif du plan du ministère est de porter la production à environ 1,4 million ou 1,5 million barils par jour", a-t-il dit, rappelant que la production pétrolière de la Libye se situait actuellement entre 1 million et 1,2 million de barils par jour. M. Aoun a insisté sur la nécessité de développer rapidement les explorations gazières et de travailler avec les compagnies internationales dans ce domaine, notamment russes.