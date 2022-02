Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a examiné jeudi à Alger avec l'ambassadrice du Danemark, Vanessa Vega Senz, les possibles axes de coopération bilatérale dans le domaines de la lutte contre le changement climatique, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors d'une audience accordée par M. Ziane à Mme Vega Senz, les deux parties ont évoqué les efforts des deux pays dans la lutte contre le changement climatique, et passé en revue les possibles axes de coopération bilatérale dans ce domaine, notamment l'énergie éolienne, la valorisation énergétique des déchets, les systèmes de stockage d'énergie et l'efficacité énergétique, a précisé le communiqué.

Par ailleurs, M. Ziane a exposé la feuille de route nationale de la transition énergétique, notamment les volets dédiés au potentiel énergétique national en termes d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique et les perspectives de leur développement. Mme Vega Senz a, quant à elle, donné un aperçu de la politique de transition éner gétique danoise, mise en œuvre depuis les années 70, et qui a permis à son pays de gagner en autonomie par rapport aux énergies fossiles.