"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale préside dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et au suivi du programme national de dessalement de l'eau de mer, l'approvisionnement du marché national en produits de consommation, outre un exposé sur la relance des industries électriques étant un outil efficace pour la promotion des exportations", lit-on dans le communique. Le Conseil abordera également des questions en lien avec la "vie quotidienne des citoyens et procédera à l'adoption de projets de loi et des décrets présidentiels", a conclu la même source.