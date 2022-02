L’assemblée populaire communale (APC) de Constantine vient de lancer un "service biométrique itinérant" au profit des citoyens ne pouvant pas faire le déplacement jusqu’aux délégations communales pour retirer les documents d’état civil, a-t-on appris samedi auprès du vice-président de cette APC.

"L’initiative à caractère humain a pour objectif de rapprocher davantage l’administration locale du citoyen", a précisé Hakim Lafouala à l’APS, ajoutant que l’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation du service public.

Dans une première étape, l’opération ciblera le secteur urbain de Belle vue, puis sera "graduellement" généralisée pour toucher l’ensemble des secteurs urbains que compte la commune de Constantine, a fait savoir le même responsable, affirmant que tous les moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour permettre la réussite de l’opération. Le personnel de l’APC mobilisé dans le cadre de cette opération, aura pour mission de faire le déplacement dans les hôpitaux et au domicile des personnes malades ou invalides pour leur établir les documents biométriques dont ils ont besoin, a expliqué M. Lafouala qui a mis l’accent sur "l’importance de cette opération dans l’allègement du poids bureaucratique pour le citoyen et pour les employés de l’APC".

Selon le même responsable, le personnel mobilisé dans le cadre de cette initiative est doté de tout l’équipement biométrique nécessaire et opérera suivant un planning préalablement arrêté de concert avec les citoyens concernés.

La même source a également insisté sur l’importance de renforcer les canaux de communication avec les citoyens pour permettre la réussite de cette opération et garantir, par ricochet, un meilleur service public.