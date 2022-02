La Prière d'El-Istisqa a été accomplie, samedi, à travers toutes les mosquées du pays, suite au retard des pluies pendant une longue période.

Accomplie dans la matinée de samedi, cette prière est une Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL) qui s'effectue en deux unités de prières (Rak'ah) et un prêche à l’adresse des fidèles. Les imams ont ainsi appelé les fidèles à remercier Allah pour ses bienfaits et à le vénérer, les mettant en garde contre les raisons et les mauvaises actions menant à la sècheresse, tout en les incitant à demander le pardon du Tout-Puissant et invoquer sa miséricorde pour qu’il fasse tomber de la pluie. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait indiqué, mercredi dans un communiqué, que "suite au retard des pluies sur notre pays et conformément à la Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL), Salat El-Istisqa sera accomplie le samedi 11 Radjab 1443, correspondant au 12 février 2022, à partir de 09h00 dans toutes les mosquées du pays".