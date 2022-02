La wilaya de Saïda a consacré une enveloppe financière de 1.300 millions DA, au titre de l’année en cours, pour la réalisation de projets de développement dans de nombreuses localités et agglomérations rurales, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

Ces opérations, entrent dans le cadre des programmes communaux de développement visant à améliorer le cadre de vie des populations, au cours du premier trimestre de l’année en cours, selon la même source, qui a indiqué que 111 projets sont prévus concernant les secteurs de l’hydraulique, de l’agriculture et de l’énergie.

Il s’agit de la réalisation de réseaux pour l’alimentation en eau potable, l’assainissement, l’électrification rurale, l’éclairage public utilisant la technique "Led" et l’électrification rurale par l’usage de l’énergie solaire, ainsi que l’installation de citernes de gaz propane au profit des populations des agglomérations rurales.

A signaler que les services de la wilaya de Saïda ont enregistré, depuis l’année 2020, la concrétisation de plus de 300 projets de développement à travers différentes localités et ag glomérations rurales, dans le cadre des plans communaux de développement (PCD), t de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales et des programmes sectoriels.