Une commission de wilaya chargée d’accompagner les jeunes agriculteurs concessionnaires de la région Sud du désert de Nememcha a été installée dans la wilaya de Khenchela, ont indiqué samedi les services de la wilaya.

Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi a ainsi procédé jeudi soir à l'installation de la commission de wilaya devant accompagner les agriculteurs concessionnaires, selon la même source ajoutant que cette commission est composée du SG de la wilaya, des chefs de daïras de Babar et Ouled Rechache, des DRAG, des services agricoles, des Domaines, de la conservation foncière et du cadastre, de l'énergie, l’antenne locale de l'Office national des terres agricoles, des ressources en eau, de la Concession de distribution de l'électricité et du gaz ainsi que la BADR. La mise en place de cette commission est intervenue lors d'une réunion à laquelle ont pris part des représentants des jeunes bénéficiaires de terres agricoles dans le cadre de la concession agricole de la région du Sud, qui ont soulevé un certain nombre de préoccupations et de pro blèmes qui les empêchent d’entamer l’exploitation de leurs terres agricoles, a-t-on encore détaillé. La même source a souligné que les missions de cette commission consistent principalement à étudier toutes les préoccupations soulevées par ces jeunes et à coordonner entre les différentes directions concernées afin de trouver les solutions adéquates pour permettre aux jeunes agriculteurs d’entamer ‘’concrètement’’ leurs activités.

Il est à noter que 1 800 jeunes, issus des communes d'El Mahmel, Ouled Rechache et Babar de la wilaya de Khenchela avaient bénéficié en 2015 de 18.000 ha de terres agricoles, situées dans le désert de Nememcha dans la région Sud de la wilaya dans le cadre de contrats de concession, mais ces jeunes peinent à faire démarrer leurs projets en raison de nombreux problèmes rencontrés.

Pour rappel, le Gouvernement avait décidé, lors de sa réunion tenue à Khenchela, le 12 décembre dernier, de lever le gel sur les projets d'aménagement et d'ouverture de pistes agricoles, de réalisation de forages et de raccordement au réseau électrique des régions agricoles de la concession agricole du Sud de Khenchela, et ce, dans le cadre d’un programme complémentaire de développement dédié à cette wilaya.