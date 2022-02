Plus de 60% des employés du secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif ont reçu le vaccin anti-Covid-19 depuis le début de l’opération en février 2021, a révélé jeudi le directeur local du secteur, El Yazid Zouaoui.

Environ 20.000 employés du secteur et citoyens ont reçu le vaccin anti- Covid-19 à travers les centres et infrastructures sportives relevant de la direction de wilaya de la jeunesse et des sports, a précisé M. Zouaoui au cours du lancement de la vaste campagne de sensibilisation sur le vaccin anti- Covid-19 à l’école des enfants sourds-muets de la ville de Sétif.

L’opération se poursuit en collaboration avec les services de la direction locale de la santé à travers la mobilisation des établissements relevant du secteur dans toutes les communes de la wilaya dont les régions enclavées et lointaines et la mobilisation également des staffs médicaux et paramédicaux nécessaires, a rappelé le même responsable, insistant sur l’importance "d’activer les campagnes de sensibilisation pour capter le maximum des citoyens surtout après le relâchement enregistré récemment".

Tous les moyens logistique et humain relevant de l’Office des établissements de jeune Odej et ses annexes et le complexe omnisports "8mai 1945" et ses unités et l’Ecole nationale des sports olympiques ont été mobilisés dans le cadre de l’opération de vaccination du personnel du secteur et les citoyens, selon la même source qui a fait état de 35 centres de vaccination ouverts, compte tenu de l’importance de l’opération.

Ont participé, jeudi à la grande caravane de sensibilisation sous le slogan "avec le vaccin la vie reprend" dix (10) équipes totalisant 50 bénévoles relevant de plusieurs secteurs comme la jeunesse et les sports, l’action sociale et la solidarité en collaboration avec la Société d’exploitation des tramways (Setram) et plusieurs associations locales comme "El Insaf", "Ettakwa", "les jeunes bénévoles" et les cellules de proximité relevant de l’Agence du développement social et les Scouts musulmans algériens SMA.

La campagne a pour objectif de sensibiliser sur l’importance du vaccin et le respect des mesures préventives dans la préservation de la santé publique et la reprise du cours normal de la vie, a déclaré à l’APS Adel Bouregazène le président de l’association "Insaf", initiatrice de l’opération.

Il a précisé que l’opération cible les usagers du tramway et les citoyens dans les plac es publiques, dans les cafés, les marchés et ailleurs à travers les grands quartiers de la ville comme la place Ain Fouara, la poste centrale, la cité 1.014 logements et la gare routière.

Des prospectus sur l’importance du vaccin anti-Covid-19 pour acquérir une immunité collective et des bavettes ont été distribués à cette occasion.