Une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée vendredi à travers 30 mosquées de la wilaya de Constantine, par la direction locale de la santé en collaboration avec la direction locale des affaires religieuses et des wakfs.

La campagne cible dix (10) mosquées au chef- lieu de wilaya, dont les mosquées Emir Abdelkader et En Nour dans la cité Benchergui ainsi que d'autres mosquées dans les communes de Didouche Mourad, Hamma Bouziane, Zighoud Youcef, Ain Smara, El Khroub, Ain Abid et Ouled Rahmoune, la circonscription administrative Ali Mendjeli et le pôle urbain Massinissa, ont précisé à l'APS les services de la santé.

La même source a souligné que les staffs médicaux et paramédicaux des établissements publics de santé de proximité (EPSP) Larbi Ben M’hidi et Bachir Mentouri sont mobilisés à travers les 10 mosquées concernées par cette opération au chef -lieu de wilaya, alors que le personnel des EPSP de Hamma Bouziane, El Khroub, Zighoud Youcef et Ain Abid sont répartis sur les lieux de culte aux chefs- lieux des communes et dans les grandes agglomérations de ces collectivités locales.

Tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour la réussite de cette campagne, selon la même source qui aspire "un engouement important de la part des citoyens".

Plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées à Constantine par diverses associations, l’Observatoire national de la société civile et les membres du bureau de wilaya de la Fédération algérienne des donneurs de sang (FADS), aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux, incitant les citoyens au respect du protocole sanitaire à travers la distanciation sociale, le port du masque et l’hygiène et les encourageant pour se faire vacciner pour préserver la santé publique.

Selon le bilan relatif à l’évolution de la situation épidémiologique dans la wilaya de Constantine, arrêté hier jeudi et diffusé par la direction locale de la santé, 353.526 citoyens ont été vaccinés contre la Covid-19. Le même document relève que 13.824 cas de Covid-19 confirmés ont été enregistrés à Constantine.

877 contaminés sont décédés.

Actuellement, 126 lits sur les 236 réservés pour la prise en charge des cas de Covid-19 au niveau du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis et les établissements hospitaliers de référence, dans les communes de Didouche Mourad, El Khroub et l’hôpital El Bir au chef-lieu de wilaya, sont occupés par des cas de Covid-19 nécessitant hospitalisation.