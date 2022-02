Une caravane médicale sillonne, depuis samedi, plusieurs villages et hameaux isolés de la wilaya de Médéa, en vue d’assurer des prestations sanitaires de proximité au profit de leurs habitants, a-t-on appris auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

Des équipes médicales composées de médecins généralistes, de spécialistes, de dentistes et d’infirmiers, affectés au niveau des secteurs sanitaires de Ksar-El-Boukhari, Beni-Slimane, Tablat, Berrouaghia, Ain-Boucif et Médéa, vont effectuer, durant plusieurs jours, des haltes à travers une trentaine de villages enclavés, situés dans les communes relevant de ces secteurs sanitaires, pour réaliser des consultations et des soins médicaux au profit des populations de ces villages, a-t-on indiqué.

Des véhicules médicalisés, mobilisés pour cette opération, vont assurer le transfert des patients dont l’état nécessite une prise en charge au sein d’une structure sanitaire spécialisée, a-t-on signalé. La même source a par ailleurs , ajouté qu’une opération de dépistage de pathologies chroniques ou pouvant représenter un risque sur la santé des per sonnes, tels que le diabète, l’hypertension artérielle, le cancer du sein, sera menée à l’occasion du passage de cette caravane médicale.

Cette initiative vise, a-t-on fait savoir , à garantir une couverture sanitaire de proximité aux habitants de ces villages, assurer une prise en charge médicale des personnes vulnérables, prévenir certaines maladies, de sorte à pouvoir les traiter à temps, et apporter une assistance médicales aux malades chroniques ou en détresse sociale, a-t-on conclu .