L'Algérie participera avec la sélection des U18 au tournoi de football des Jeux Méditerranéens d'Oran-2022, avec entre autre douze (12) à quatorze (14) autres sélections, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF), membre du Comité d’organisation des joutes et impliquée dans les préparatifs du tournoi.

Le choix de la catégorie des U18 s’inscrit dans la stratégie de la Direction technique nationales (DTN) de la FAF, en prévision des échéances à moyen terme (2025) où cette sélection est appelée à prendre part à plusieurs compétitions, comme les Jeux sportives Islamiques, en Turquie 2022, et les Jeux Arabes de la Jeunesse, en Egypte 2022 également, a précisé l'instance sur son site officiel.

" Pour se faire, la FAF avait obtenu l’accord de la FIFA pour inscrire cette catégorie d’âge (joueurs nés en 2004) dans le cadre de ce tournoi, d’autant que c’est au pays organisateur que revient le choix de la catégorie", a-t-elle, ajoutant que son objectif est " de contribuer à la réussite de ce grand rendez-vous méditerranéen et de permettre à cette jeune sélection de se frotter aux autres équipes, de performer et de représenter dignement l’Algérie".

A ce jour, entre 12 et 14 équipes devraient prendre part à ce tournoi, voire plus, dont l’équipe nationale des U18 qui a été regroupée durant plusieurs stages, ponctués par deux rencontres amicales contre l’équipe de France de la même catégorie à Clairefontaine.

La sélection nationale poursuivra sa préparation jusqu’au coup d’envoi des Jeux (du 24 juin au 5 juillet 2022), selon une feuille de route établie par la Direction technique nationale (DTN) et le staff technique, avec à sa tête le sélectionneur Mourad Slatni.

Une liste élargie de joueurs a été établie à cet effet, composée d’éléments de l’Académie de la FAF de Khemis Miliana, des clubs locaux (professionnels et amateurs) et d’autres évoluant à l’étranger, notamment en France, en Espagne et en Italie.

En prévision de l'évenement des JM-2022, plusieurs réunions ont été tenues avec le COJM en coordination avec les représentants du Ministère de la jeunesse et des sports (MJS) afin de préparer ce tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Des visites des infrastructures devant abriter les rencontres ont été menées, ce qui a permis de suivre de près et d’évaluer l’état d’avancement des travaux et autres opérations de réhabilitation qui ont concerné plusieurs enceintes sportives.

Co ncernant les stades de compétitions, le COJM a retenu quatre sites, à savoir le nouveau stade Olympique d’Oran, celui d’Ahmed Zabana, celui de Sig, nouvellement réceptionné et en gazon naturel, tout comme celui de Mers El-Hadjadj.

Quatre terrains d’entraînement feront aussi partie du lot, comme Habib Bouakeul, Es’Senia et d’autres sites dans un rayon de 50 Km.

" En plus des trois adjoints au directeur de la compétition et représentant de la FAF, des responsables de sites ont été installés, un par site (stade) pour mener à bien cette mission organisationnelle qui se déroule dans une coordination et une concertation, notamment avec le Commissaire aux Jeux, Mohamed Aziz Derouaz", a conclu le communiqué de la FAF.