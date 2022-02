Le Tribunal arbitral du sport (TAS), saisi par les instances sportives internationales après la levée de la suspension par l'antidopage russe de la patineuse Kamila Valieva, rendra sa décision lundi, a-t-il annoncé dans un communiqué. L'audience de la chambre ad-hoc du TAS aura lieu par visio-conférence dimanche à 20h30 heure de Pékin (13h30 françaises), a indiqué le TAS. "A la suite de l'audience, le jury délibérera et préparera sa décision. Il est attendu que cette décision sera notifiée aux parties concernées lundi après-midi", a ajouté le TAS. Valieva, 15 ans et déjà sacrée championne olympique par équipes à Pékin, a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la trimétazidine, utilisée pour soigner les angines de poitrine, fin décembre par l'agence russe antidopage (Rusada) qui n'a reçu la notification de ce résultat positif de ce contrôle que mardi. Rusada a aussitôt suspendu provisoirement la patineuse, titrée la veille avec l'équipe russe à Pékin. Mais mercredi, Valieva a fait appel et obtenu la levée de sa suspension, pour des raisons encore mystérieuses, ce qui lui permet de continuer à participer aux Jeux et de s'entraîner, comme elle l'a fait encore ce samedi. L'ITA, l'instance en charge des contrôles antidopage durant les Jeux et le Comité international olympique, dans un premier temps, rejoint ensuite par la Fédération internationale de patinage (ISU), comme l'a précisé samedi le TAS, ont annoncé un recours devant le TAS, pour obtenir une décision avant le mardi 15 février, jour du programme court femmes.