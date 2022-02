La circulation dans le tunnel autoroutier "Ain Chriki" (Djebahia), sens Bouira, sera maintenue durant les trois jours de travaux de maintenance de cette infrastructure prévus à partir de la nuit du dimanche prochain, indique vendredi l'Algérienne des Autoroutes (ADA) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la poursuite des travaux de mise à niveau du tunnel autoroutier Ain Chriki (Djebahia), dans la wilaya de Bouira, selon les nouvelles normes de sécurité, l'Algérienne Des Autoroutes, engagera des travaux d'équipement du tube 1 du tunnel, sens Bouira, qui consistent en la vérification et ajustage des caméra CCTV tube 1 du tunnel et connexion câble coaxial et en la pose des boucles de détection barrière extérieur ouest", précise-t-on dans le même texte.

Lesdits travaux débuteront ce dimanche 13 février et s'étaleront sur trois jours, jusqu'à mardi 15 février, selon le communiqué. "Par souci de limiter au maximum les désagréments pour les automobilistes, l'ADA, entamera les travaux de nuit, de 22h00 à 04h00, avec une neutralisation de deux voies, seulement, et la c irculation dans le tunnel, tube 1, sens vers Bouira, sera maintenue, contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias et pages sur les réseaux sociaux", affirme l'entreprise de gestion autoroutière. Quant au tube 2 du tunnel (sens Alger), indique-t-on, "il ne sera pas concerné par les travaux et toutes ses voies seront ouvertes à la circulation".