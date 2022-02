La Chine a maintenu un équilibre de base de ses paiements internationaux l'année dernière, avec un niveau raisonnable d'excédent de compte courant, a déclaré vendredi l'Administration d'Etat des changes. La Chine a enregistré un excédent de comptes courants de 315,7 milliards de dollars en 2021, représentant 1,8% de son PIB de l'année, a déclaré Wang Chunying, porte-parole de l'administration. Le commerce de marchandises a affiché un excédent de 554,5 milliards de dollars, en hausse de 8% sur un an. Les exportations et les importations ont maintenu une croissance stable alors que la reprise économique mondiale restait en cours. Le commerce des services a enregistré un déficit de 97,7 milliards de dollars, en baisse de 33% sur un an. Le déficit dans le secteur des voyages a diminué de 15% pour atteindre 99,3 milliards de dollars en raison de l'impact continu de la pandémie de COVID-19 sur le tourisme transfrontalier et les études à l'étranger, a déclaré Mme Wang. Selon Mme Wang, les paiements internationaux de la Chine resteront généralement équilibrés malgré les instabilités et les incertitudes extérieures.